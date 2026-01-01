Beşiktaş Ortaköy'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı kutlamalarında yerli ve yabancı binlerce turist, 2026 yılına eğlencelerle girdi.
BEŞİKTAŞ'ta yılbaşı kutlamalarının adresi Ortaköy oldu. Yeni yıla dakikalar kala meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler yeni yılı eğlenerek karşıladı.
Beşiktaş Ortaköy'de yeni yıla girerken toplanan yerli ve yabancı binlerce kişi, 2026 yılını Ortaköy Meydan'ında karşıladı. Ortaköy Meydan'da keyifli dakikalar geçiren kalabalık, saat 00.00'ı gösterdiğinde yeni yıla eğlenerek girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel