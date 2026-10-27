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Ortak Liste lideri Cebbarin, Netanyahu hükümetini çöplüğe göndermeyi hedefliyor.

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Cebbarin, Umm el-Fehm'de oyunu kullandıktan sonra Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich hükümetinin 'siyasi tarihin çöplüğüne atılmasını' hedeflediklerini söyledi. İyimser olduklarını belirten Cebbarin, yüz binlerce kişiyi sandık başına gitmeye çağırdı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Liste'nin lideri Yusuf Cebbarin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "siyasi tarihin çöplüğüne gitmesini" hedeflediklerini söyledi.

Umm el-Fehm'de bir okulda oyunu kullanan Cebbarin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hayırlı olması ve değişim getirmesi temennisinde bulundu.

İyimser olduklarını belirten Cebbarin, halka oy kullanma çağrısı yaptı.

Cebbarin, "Hedefimiz açık, yarından itibaren Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich hükümetinin siyasi tarihin çöplüğüne atılmasıdır." diye konuştu.

"Yüz binlerce kişinin sandık başına gitmesine ihtiyacımız var." diyen Cebbarin, günün sonunda mutluluk getiren haberler duymak istediklerini dile getirdi.

İsrail'de Meclisteki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde oy verme işlemi başlamıştı.

Kaynak: AA
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