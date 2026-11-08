Ortak Liste, İsrail basınının Gazze'deki seli görmezden gelmesine dikkat çekti

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İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve 27 Ekim seçimlerinde 11 milletvekili çıkarmayı başaran Ortak Liste, İsrail basınının ülkedeki yoğun yağışların manşetlere taşınmasına rağmen, Filistinlilerin yaşadığı çadırların sular altında kaldığı Gazze'deki sele haberlerinde yer vermemesine dikkat çekti.

Ortak Liste'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'deki Filistinlilerin çadırlarda dördüncü kışını yaşamak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede yaşanan ve medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarında geniş yer bulan fırtına ve şiddetli yağış haberlerinde Gazze Şeridi'nden hiç bahsedilmediğine dikkat çekildi.

Yağmurların her seferinde çadırları su altında bıraktığı ve barınma ihtiyacını karşılayamayan Filistinlilerin yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Yıkım, soykırım ve bombardıman sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi daha ne kadar görmezden gelmeye devam edeceğiz?" sorusu soruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı aktarılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan onlarca binanın da çökme riski taşıdığı uyarısı yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının bu riski artırdığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA