Türkiye Dahil 8 Ülkenin Dışişleri Bakanından, İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlallerine Ortak Tepki

(ANKARA) - Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze'de binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan yinelenen ateşkes ihlallerini kınayan ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "bu ihlallerin gerilimi tırmandırdığı, sükünetin güçlendirilmesi ve istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riski taşıdığı" belirtilerek, "ateşkesin korunması ve tüm tarafların azami itidal göstermesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "bu eylemlerin, bölgesel ve uluslararası tarafların, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın ikinci aşamasını ilerletmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararını uygulamak üzere birlikte çalıştığı bir dönemde, gerilimi tırmandırma ve sükunetin güçlendirilmesi ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riskini ortaya çıkardığı" kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, tekrarlanan bu ihlallerin siyasi sürece doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve Gazze Şeridi'nde hem güvenlik hem de insani koşullar bakımından daha istikrarlı bir aşamaya geçiş için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik devam eden çabaları engellediğini değerlendirmekte; Başkan Trump'ın Barış Planı'nın ikinci aşamasının başarısının sağlanması için tam bağlılığın gerekliliğini vurgulamaktadır.

Bakanlar ayrıca, ateşkesin muhafaza edilmesi ve sürdürülmesi, mevcut süreci zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınılması ve erken toparlanma ile yeniden imar sürecine ilerlemek için elverişli koşulların yaratılmasıyla birlikte uluslararası hukuk, ilgili BM Güvenlik Konseyi

kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet olma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir

barışın ilerletilmesi amacıyla tüm taraflara bu kritik dönemde sorumluluklarını tam olarak yerine getirme ve azami itidal gösterme çağrısında bulunmaktadır."