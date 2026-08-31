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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yeni Parti'ye katıldı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yeni Parti'ye katıldı
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya Yeni Parti'ye katıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya Yeni Parti'ye katıldı.

Yeni Parti Ortahisar İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen programda konuşan Kaya, partinin kurulmasından itibaren sürecin içerisinde olduklarını söyledi.

Kaya, Yeni Parti'ye katılma sürecinde kendilerine oy verenlerden görüş aldıklarını ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak her birimiz için çok zordu, kolay bir şey değildi. İçimize sinen bir şey değildi ama bir mecburiyetti." dedi.

Kaynak: AA
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