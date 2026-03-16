Albüm: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları Büyük Yıkıma Yol Açtı

TAHRAN, 16 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın başkenti Tahran'a ve ülkedeki diğer kentlere yönelik saldırılar başlatmasıyla Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, İran ve İran yanlısı gruplar da bölgedeki İsrail ve ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Mart ayı ortası itibarıyla ABD ve İsrail saldırıları sonucu İran'da 1.300'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın verilerine göre de çatışmanın ilk haftalarında 1.168 ila 1.200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş olabilir.

İranlı sağlık yetkilileri ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, saldırılarda 10.000'den fazla sivil yaralanırken, yaklaşık 3,2 milyon kişi de yerinden edildi.

