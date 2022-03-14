Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Kaunos Antik Kenti'nde İncelemelerde Bulundu

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Kaunos Antik Kenti'nde İncelemelerde BulunduKaunos Kazı Başkanlığı yetkilileri, Kaunos Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmaları, kent tarihi, restorasyon ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kaunos Antik Kenti'nde bulunan kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı'nı her yıl binlerce yerli ve yabancı misafirin ziyaret ettiğini söyleyen Kaymakam Meral Uçar, Antik Kentin bölge ekonomisine de büyük katkı sağladığını ifade etti.

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