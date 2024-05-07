Ortaca Belediyesi İztuzu ve Sarıgerme Plajlarını 2029'a Kadar İşletecek

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, ilçedeki İztuzu Plajı'nın kara bölümü ve Sarıgerme Plajı'nı 30 Mayıs 2029'a kadar belediyenin işleteceğini bildirdi.

Tezcan, yaptığı açıklamada, 31 Mayıs 2024'te sözleşme süreleri sona eren İztuzu Plajı kara bölümü ve Sarıgerme Plajı'nın sözleşme sürelerinin 5 yıl daha uzatıldığını belirtti.

Ortaca Belediyesi ve Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) arasında yapılan sözleşmeyle her iki plajı da Ortaca Belediyesi'nin iştiraki DALBEL'in işleteceğini kaydeden Tezcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın merakla beklediği İztuzu Plajı kara bölümü ve Sarıgerme Plajı'nın sözleşmesini Ankara'da MUÇEV ile 30 Mayıs 2029 tarihine kadar işletilmek üzere imzaladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun."