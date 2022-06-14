Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir kalp krizi geçirdi MUĞLA'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracıyla Ankara'dan dönerken yolda rahatsızlandı. MUĞLA'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracıyla Ankara'dan dönerken yolda rahatsızlandı. Hastaneye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Uzundemir, tedavi altına alındı. Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracıyla ilçeye dönerken yolda rahatsızlandı. Afyon'da hastaneye kaldırılan Alim Uzundemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Uzundemir, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve anjiyo uygulanan Başkan Uzundemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Süleyman İlter - Güncel Alim Uzundemir Kalp Krizi Ankara Ortaca Güncel Haberler

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