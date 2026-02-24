Haberler

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış ve kar beklediğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ve Ordu'da, gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
