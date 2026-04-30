Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesinde Matematik Müzesi açıldı

Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesinde oluşturulan Matematik Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Okulun matematik öğretmeni Rahime Akıllı'nın öncülüğünde, Orta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Muammer Doğan'nın desteğiyle oluşturulan müzenin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Akıllı, hayata geçirilen projenin sadece bir müze olmadığını belirterek, "Bugün burada sadece bir müzenin açılışı için değil, düşünmenin, sorgulamanın ve keşfetmenin kapılarını aralamak için bir araya geldik. Matematik, sayılardan, formüllerden ve sembollerden ibaret değildir. Doğadaki düzen, gökyüzündeki yıldızların hareketi, bir çiçeğin yapraklarındaki simetri ve günlük hayatımızdaki kararlar matematiğin izlerini taşır." dedi.

Projenin çocukluk hayali olduğunu dile getiren Akıllı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Muammer Doğan da matematik öğretmeni Rahime Akıllı'ya hediye takdim etti.

Açılan Matematik Müzesi ile öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin artırılması ve öğrenmenin daha kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
