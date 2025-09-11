Haberler

Orta Papua'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Endonezya'nın Orta Papua bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında dört kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ORTA PAPUA, 11 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Papua bölgesinde düşen bir helikopterin enkazı, 10 Eylül 2025.

Endonezya'nın Orta Papua eyaletinde çarşamba günü dört kişinin bulunduğu helikopter düştü. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
