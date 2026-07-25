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Orta Karadeniz ve Kastamonu için kuvvetli sağanak uyarısı

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Orta Karadeniz'in bazı illeri ve Kastamonu için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz'in bazı illeri ve Kastamonu için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kastamonu'nun kuzeyinde etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli şekilde aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA
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