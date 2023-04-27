Orta Karadeniz ve güney Ege için fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de Kastamonu ve Samsun ile güney Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Orta Karadeniz'de Kastamonu ve Samsun ile güney Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orta Karadeniz'de Kastamonu ve Samsun ile güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.