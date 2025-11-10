Atatürk'ü Anma Töreni Çankırı'da Gerçekleşti

Çankırı'nın Orta ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Orta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu tarafından hazırlanan program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kaymakamlığı ve Orta Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasının ardından, Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından anma programı, Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda devam etti.

Programa Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Yaylakent Belediye Başkan Vekili Tahsin Çandik, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okulun rehber öğretmeni Selin Esra Yıldırım günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Program, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, oratoryo ve çeşitli gösterilerle devam etti.