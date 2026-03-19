Orta'da şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında buluştu

Çankırı'nın Orta ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

Orta Kaymakamlığı tarafından Orta Belediyesi Yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, "Milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale, inancın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konduğu bir diriliştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğuna işaret eden İnce, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine değinerek, "Çanakkale imanla, cesaretle ve fedakarlıkla yazılmış bir destandır. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran ecdadımız, bizlere bağımsız bir vatan bırakmıştır. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Program, yapılan dua ve iftarın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
