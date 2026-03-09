Orta'da Hacivat-Karagöz gösterisi sergilendi

Orta ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.

Orta Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu tarafından Orta Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa, ilçe merkezindeki öğrencilerin yanı sıra beldelerde bulunan ilkokul öğrencileri de katıldı.

Ramazan ayının geleneksel eğlencelerinden biri olan Karagöz ve Hacivat oyununu izleyen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.