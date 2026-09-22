Haberler

Orta'da İlköğretim Haftası kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Şehit Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Orta ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Şehit Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende birinci sınıf öğrencilerine, dördüncü sınıf öğrencileri tarafından "Hoş geldiniz" çiçekleri takdim edildi, öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Okul müdürü Onur Sapancı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilköğretimin çocukların hayat boyu sürecek öğrenme yolculuğunun en sağlam temellerinden biri olduğunu söyledi.

Eğitimin ülkenin gelişmesinde ve geleceğe hazırlanmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Sapancı, "Velilerin iş birliği ve öğretmenlerin gayretleriyle öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Öğrencilerimiz, bu ülkenin yarınları ve en büyük zenginliğidir. Gözlerinizde okula başlamanın heyecanını, sevincini ve ışıltısını görüyorum. Bu ışıltıyı hiç kaybetmemenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Devlet Zekeriya Karasu, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser İbrahim Uçakcıoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
Diyarbakır'da alacak kavgası 3 can aldı! Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

Alacak yüzünden 3 kişi öldü! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

ABD'de konuşan Erdoğan'dan geceye damga vuran Türkiye çağrısı
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!
Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü

Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Sane tanınmaz halde! Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sane tanınmaz halde! Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor