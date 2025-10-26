Sakael Köyü'nde Ferfene Gecesi Etkinliği

Orta ilçesine bağlı Sakael köyünde Ferfene Gecesi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe AK Parti Orta Kadın Kolları Başkanı Seher Danacı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Seher Danacı, burada yaptığı konuşmada, her zaman tüm Ortalı kadınların yanında olduklarını belirterek, "Kadınlarımızın birliği, sevgisi ve dayanışması bizim için her şeyden kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletiyoruz. Gittiğimiz her yerde kadınlarımızın güler yüzü, samimiyeti ve mutluluğu bizlere güç veriyor." dedi.