Orta'da emniyet ve jandarmadan bilgilendirme toplantıları

Çankırı'nın Orta ilçesinde emniyet ve jandarma tarafından dolandırıcılık ile genel asayiş konularında bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen program kapsamında İlçe Emniyet Amiri Başkomiser İbrahim Uçakoğlu'nun katılımıyla Kalfat Şehit Uhud Kadir Işık Hafızlık Kur'an Kursu ile Yıldırım Beyazıt Anadolu Çok Programlı Lisesi'nde trafik kuralları ve asayiş konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi aktarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolgahan Sıramkaya'nın katılımıyla kurum amirleri ve muhtarlara yönelik siber güvenlik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, özellikle son dönemde artış gösteren internet dolandırıcılığı yöntemleri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi paylaşıldı.