Haberler

Orta'da emniyet ve jandarmadan bilgilendirme toplantıları

Orta'da emniyet ve jandarmadan bilgilendirme toplantıları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesinde emniyet ve jandarma tarafından dolandırıcılık ile genel asayiş konularında bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde emniyet ve jandarma tarafından dolandırıcılık ile genel asayiş konularında bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen program kapsamında İlçe Emniyet Amiri Başkomiser İbrahim Uçakoğlu'nun katılımıyla Kalfat Şehit Uhud Kadir Işık Hafızlık Kur'an Kursu ile Yıldırım Beyazıt Anadolu Çok Programlı Lisesi'nde trafik kuralları ve asayiş konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi aktarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolgahan Sıramkaya'nın katılımıyla kurum amirleri ve muhtarlara yönelik siber güvenlik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, özellikle son dönemde artış gösteren internet dolandırıcılığı yöntemleri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı

Konutta talep tamamen buraya kaydı! Nedeni fiyat farkı
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Trump'tan Oval Ofis'te çocuklara cömert hediyeler

Oval Ofis'te neşeli anlar, çocuklar adını sordu
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.