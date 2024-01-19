Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Şehit Öğretmenin Hayatını Anlatan Film İzlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Çankırı'nın Orta ilçesinde, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmi izlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Jandarma Komutanı ve Emniyet Amir Vekili de filmin gösterimine katıldı. Eğitim-Bir-Sen Orta Temsilcisi, filmi izleyenlere teşekkür ederek, Aybüke öğretmenin hikayesinin milli birlik ve mesleki etik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi izlendi.

Orta Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi çok amaçlı salonundaki filmin gösterimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolgahan Sıramkaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mustafa Aydemir ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim-Bir-Sen Orta Temsilcisi Aydın Koç, burada yaptığı konuşmada, Batman'da 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmin ilgiyle izlendiğini söyledi.

Filmin gösterime sunulmasına katkı sağlayan iş insanlarına ve katılanlara teşekkür eden Koç, "Sendika olarak sosyokültürel etkinliklere yönelik faaliyetlerin, toplum nezdinde farkındalık oluşturabilecek projelerin takipçisi olacağız. Aybüke öğretmenin hikayesi, milli birlik ve mesleki etik anlamında çok önemli. Aziz milletimizin sinesinde yetişen idealist ve vatanperver öğretmenler asla tükenmeyecek, terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak. Vatan uğruna şehit olan tüm öğretmen, asker ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazi olanlara şifa diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Çankırı Orta Terör Sinema Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? Motorine zam var mı? 19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine, motorine ne kadar zam geldi? CUMA MESAJLARI Facebook, WhatsApp Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli, dualı! Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kimdir? 19 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? Bugün hangi maçlar var? 19 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımların maçı var? Takdir ve Teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu 2024? Takdir ve Teşekkür belgesi para ödülü var mı? Giresunspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Çorum FK maçı nereden izlenir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak? Uzaya giden Alper Gezeravcı kaç gün uzayda kalacak? Bugün hangi diziler var? 19 TV YAYIN AKIŞI! Televizyonda bu akşam neler var? Bugün yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji 20 – 21 Ocak hava durumu tahmini! Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 19 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu?
title