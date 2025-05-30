Orta'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Orta'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi
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Orta ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, yıl sonu etkinliği kapsamında gösteriler düzenledi. Etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler Kur'an okudu.

Orta ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından Kur'an okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.

Programa Orta Belediye Başkan Vekili Yaşar Börekçi, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, siyasi parti temsilcileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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