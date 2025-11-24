Haberler

Orta'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı



Çankırı'nın Orta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlik Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, yaptığı konuşmada, "Öğretmen, bilgi aktaran değil, her bakışa yaşam inancı aşılayan, hayallerin ufkunu genişleten kişidir. Kalemin silahtan üstün olduğunu öğreten, medeniyetleri inşa eden bilginin erdem olduğunu gösterendir." dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, müzik dinletileri ve sahne gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programa İlçe Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, öğretmenler, öğrenciler ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
