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Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan sınırındaki bölgede kontrolü yeniden sağladı

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Orta Afrika Cumhuriyeti ordusu, Rus ortaklarının desteğiyle düzenlenen operasyon sonucu Sudan sınırındaki Am Dafok kentinin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Silahlı grupların saldırısına uğrayan kentte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti ordusu, Sudan sınırındaki Am Dafok'un kontrolünün yeniden sağlandığını açıkladı.

İletişim ve Medyadan Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü Evariste Ngamana tarafından yapılan yazılı açıklamada, Orta Afrika Silahlı Kuvvetlerinin (FACA), Rus ortaklarının desteğiyle düzenlenen askeri operasyon sonucunda Vakaga vilayetine bağlı Am Dafok'un kontrolünü yeniden sağladığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğü ile sivilleri korumak ve anayasal düzeni güvence altına almak amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Bölgedeki güvenlik sorunlarının, ülke dışından gelen silahlı unsurlardan kaynaklandığı öne sürülen açıklamada, bunun Orta Afrika Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal olduğu savunuldu.

Açıklamada, ülke topraklarının herhangi bir bölümünün silahlı grupların kontrolüne bırakılmayacağını vurgulanarak, ulusal güvenliği tehdit eden her türlü girişime karşı kararlı şekilde mücadele edileceği bildirildi.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası kuruluşlara saldırıyı kınama ve ülkenin güvenlik ile istikrarını koruma çabalarına destek verme çağrısında bulunuldu.

Am Dafok kenti, 30 Haziran'da silahlı grupların saldırısına uğramıştı.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA), saldırının Orta Afrika'nın Yeniden Doğuşu İçin Halk Cephesi (FPRC) ve Orta Afrika Halkının Yeniden Doğuşu İçin Demokratik Hareket (MDRPC) unsurlarının yanı sıra kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilirken, yüzlerce sivil MINUSCA üssüne sığınmıştı.

Kaynak: AA / Isshak Abdraman Issa
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