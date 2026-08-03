Haberler

Orta Afrika'da Saldırı: İsviçreli Jeolog ve Asker Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Başkent Bangui'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren İsviçre vatandaşının maden arama çalışmaları için bölgede bulunduğu belirtildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir İsviçre vatandaşı ile Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) mensubu bir astsubay hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, maden arama çalışmaları kapsamında ülkeye gelen İsviçre vatandaşının, güvenliğinden sorumlu FACA mensubu astsubay ile 30 Temmuz'da silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının neden ve kim tarafından yapıldığı henüz açıklanmazken hayatını kaybeden İsviçre vatandaşının jeolog olduğu ve bölgede maden arama çalışmaları yürüttüğü aktarıldı.

Saldırıda yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi Bangui'ye nakledilirken Orta Afrika Cumhuriyeti adli makamlarının olayın koşullarının aydınlatılması ve saldırganların tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatacağı bildirildi.

Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) başta olmak üzere birçok ülkeyle sınırı bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, 2010'lu yıllarda yaşanan iç savaşın ardından güvenlik koşullarında kısmi iyileşme sağlansa da ülkenin bazı bölgelerinde son aylarda şiddet olaylarında yeniden artış gözleniyor.

Kaynak: AA
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
İş insanına 3 saatlik kanlı pusu: Silahlı saldırıda öldürüldü

İş insanına kanlı pusu: Planını uygulamak için 3 saat bekledi
7 aylık hamile kadın kocasından kaçarken ölmüş! Cinayet mi kaza mı derken altından dram çıktı

Cinayet mi kaza mı derken ortaya çıkan gerçek dehşete düşürdü
Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru

Herkesi ters köşe yapan soru
Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı