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Orta Afrika'da altın madeninde göçük: En az 30 ölü

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırındaki Zamboye köyünde bir altın madeninde toprak kayması sonucu en az 30 madenci hayatını kaybetti, çok sayıda işçi göçük altında. Kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırına yakın Zamboye köyü çevresinde faaliyet gösteren altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 30 madenci hayatını kaybetti, çok sayıda işçi de göçük altında kaldı.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Zamboye köyü çevresindeki geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Arama kurtarma ekipleri ile bölge sakinlerinin çalışmaları sonucu göçükten 30 maden işçisinin cansız bedeninin çıkarıldığı, yaralıların ise tedavi altına alındığı belirtildi.

Çok sayıda madencinin göçük altında kaldığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Evariste Ngamana, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yetkililerin olaydan etkilenenlere yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA
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