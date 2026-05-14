Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet istifa etti

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Felix Moloua ve kabinesinin istifa ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Moloua'nın kabinesiyle istifasını sunduğu, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın da hükümetin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, istifanın nedenine ilişkin bilgi verilmezken, Touadera'nın kısa süre içerisinde yeni kabineyi atayacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı olarak 2016'dan bu yana görev yapan Touadera, 28 Aralık 2025'te düzenlenen seçimleri yüzde 77,9 oyla kazanarak üçüncü dönem için seçilmiş, ardından 30 Mart'ta yemin ederek 7 yıllık yeni görev dönemine resmen başlamıştı.