Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ormanlık alandaki alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kavaklı ve Karacaali mahallesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevlere, ihbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yenişehir Belediyesi ekipleri Çıkan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Belediyesi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor.

Rüzgarında etkisiyle yayılan alevler, ilçeye bağlı menteşe bölgesine doğru ilerliyor.