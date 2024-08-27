Ormanlık alanda çıkan yangında otomobil alev aldı
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ormanlık alanda seyir halindeyken yanan otomobilden sıçrayan alevler ağaçlara zarar verdi.
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde ormanlık alanda seyir halindeyken yanan otomobilden sıçrayan alevler ağaçlara zarar verdi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü Karadağ mevkisinde meydana geldi. Y.G.'nin (37) kullandığı otomobil ormanlık alandaki yolda ilerlerken elektrik arızası nedeniyle alev aldı. Yanan otomobilden sıçrayan alevler ormanlık alana sıçradı. Orman işletme müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yol kenarındaki ağaçlar alevlerden zarar gördü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
HABER-KAMERA: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,