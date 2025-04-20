Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: İnşaat ruhsatı için '1 villa, 4 daire istendi' iddiası

Kirli pazarlık iddiası! Villa ve dairelere karşılık ruhsat

Ormanlardaki Hayvanlar Fotokapana Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlarda fotokapana yakalanan 4 farklı hayvanın videolarını paylaştı. İzleyicilere hayvanları tanıma oyunu sunuldu.

Ormanlardaki bazı hayvanlar fotokapana yakalandı

ANKARA - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlarda fotokapana yakalanan hayvanların videolarını paylaştı.

Doğal ortamındaki 4 farklı hayvan fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise izleyenlere hangi hayvanları tanıyacağı sorularak, "Dört dörtlük bir tahmin oyunu, fotokopan yakaladı, sıra sizde. 4 sahne, 4 farklı misafir. Bakalım yaban hayatını ne kadar iyi tanıyorsunuz" denildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.