Ormanlardaki Hayvanlar Fotokapana Yakalandı

Ormanlardaki bazı hayvanlar fotokapana yakalandı

ANKARA - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlarda fotokapana yakalanan hayvanların videolarını paylaştı.

Doğal ortamındaki 4 farklı hayvan fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise izleyenlere hangi hayvanları tanıyacağı sorularak, "Dört dörtlük bir tahmin oyunu, fotokopan yakaladı, sıra sizde. 4 sahne, 4 farklı misafir. Bakalım yaban hayatını ne kadar iyi tanıyorsunuz" denildi.