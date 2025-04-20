Ormanlardaki Hayvanlar Fotokapana Yakalandı
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlarda fotokapana yakalanan 4 farklı hayvanın videolarını paylaştı. İzleyicilere hayvanları tanıma oyunu sunuldu.
Ormanlardaki bazı hayvanlar fotokapana yakalandı
ANKARA - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlarda fotokapana yakalanan hayvanların videolarını paylaştı.
Doğal ortamındaki 4 farklı hayvan fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise izleyenlere hangi hayvanları tanıyacağı sorularak, "Dört dörtlük bir tahmin oyunu, fotokopan yakaladı, sıra sizde. 4 sahne, 4 farklı misafir. Bakalım yaban hayatını ne kadar iyi tanıyorsunuz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel