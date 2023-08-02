Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koruma altındaki Vaşak ve yavrularının foto kapan tarafından görüntülendiğini paylaştı. Bu sevimli görüntüler, doğada yapılan izleme ve koruma faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını gösteriyor.

'Ormanın Hayaleti' vaşak yavrularıyla birlikte görüntülendi

ANKARA Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğada gözlemlenmesi oldukça zor olan "Ormanın Hayaleti" unvanıyla anılan Vaşak ailesinin foto kapana yakalanan görüntülerini paylaştı.

Koruma altındaki türler arasında bulunan Vaşak ve yavruları doğaya kurulan foto kapan tarafından görüntülendi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Ormanın Hayaleti" unvanı ile tanınan Vaşak ailesinin görüntülerini yayınladı. Paylaşımda, "Ülkemizde yaban hayatı adına sevindirici görüntüler gelmeye devam ediyor. Vaşak ailesinin bu sevimli görüntüleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen doğada İzleme ve Koruma faaliyetlerinin yaban hayatında olumlu sonuçlarını görmek adına umut verici olarak değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.