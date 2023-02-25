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Ormandaki cinayete 3 tutuklama

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Ormandaki cinayete 3 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ormanda bir otomobilde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ali Gülmüş (24) cinayetinin 12 şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ormanda bir otomobilde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ali Gülmüş (24) cinayetinin 12 şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Kuşadası ilçesi Kirazlı ile Yaylaköy mahalleleri arasında kalan ormanda, 3 gün önce park halindeki 20 AHG 918 plakalı otomobili fark eden bir çiftçi, aracın yanına gittiğinde, içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, isminin Ali Gülmüş olduğu öğrenilen kişinin karnından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede suç aleti tüfeğe rastlanmazken, bulunan kartuşa ise el konuldu.

3 TUTUKLAMA

Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, çevredeki kameraları incelemeye aldı. 12 kişiyi tespit eden jandarma, şüphelileri gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen 12 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan cinayet şüphelisi Ç.Ç., V.K. ve azmettirici olduğu ileri sürülen N.B. tutuklanırken, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

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