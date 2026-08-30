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Bursa'da Ormanda Yürüyüşte Kayalıklardan Düşen Genç AFAD Tarafından Kurtarıldı

Bursa'da Ormanda Yürüyüşte Kayalıklardan Düşen Genç AFAD Tarafından Kurtarıldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanda yürüyüş yapan Ömer Şengün (36), ayağının kayması sonucu 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince kurtarılan Şengün, UMKE'nin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bacağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'da ormanda yürüyüş yaparken kayalıklardan dere yatağına düşüp yaralanan Ömer Şengün (36), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda yürüyüş yapan Ömer Şengün, ayağı kayınca 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Şengün, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bacağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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