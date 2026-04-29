Bursa'da Ormanda Ağaç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

BURSA'da Uludağ yolundaki ormanda özel bir şirket tarafından kesilen ağacın, inşaat alanına malzeme taşıyan kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu araçta bulunan Temel Kurt (35) hayatını kaybetti, Orhan Çalışkan (30) ve Vahit Sağır (37) yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu Soğukpınar mevkisindeki ormanda meydana geldi. Temel Kurt, Orhan Çalışkan ve Vahit Sağır'ın bulunduğu 16 CFF 20 plakalı kamyonet, inşaat alanına malzeme taşıdığı sırada, iddiaya göre özel bir şirketin sorumluluğundaki bölgede kesilen çam ağacı aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacın kamyonetin kabin kısmına isabet etmesi sonucu sürücü Temel Kurt hayatını kaybetti, Orhan Çalışkan ile Vahit Sağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası Temel Kurt'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DEVRİLEN AĞACIN YANINDA MOTORLU TESTERE GÖRÜLDÜ

Öte yandan yapılan inceleme sırasında, özel şirket çalışanlarının olay sırasında ağaç kesimi yapılmadığını iddia ettikleri belirtildi. Ancak devrilen ağacın yanında motorlu testere bulunduğu ve çevredeki ağaçlarda kesik izi olduğu görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

