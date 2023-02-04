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Ormanda, arkadaşının eşinin ateşlediği tabanca ile yaşamını yitirdi

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Ormanda, arkadaşının eşinin ateşlediği tabanca ile yaşamını yitirdi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde Hasan Ali Karataş (43), mangal yapmak için ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak üzere ormana gitti.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde Hasan Ali Karataş (43), mangal yapmak için ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak üzere ormana gitti. Silah atışları yaptıkları sırada Karataş, arkadaşının eşi Fatma A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Fatma A. gözaltına alındı.

Karasu Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Ali Karataş, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kocaali ilçesi Çamdağı bölgesine piknik yapmaya gitti. Silahlarını çıkaran gruptan bazıları atış yapmaya başladı. Bu sırada, arkadaşının eşi Fatma A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Karataş'a isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Karataş'ı Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karataş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri Fatma A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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