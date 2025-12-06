Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı

Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından Ormana köyüne verilen "en iyi turizm köyü" tabelası alana yerleştirildi.

Düğmeli evleri, taş ve ahşap mimarisi ile geleneksel üzüm festivaliyle kırsal turizmin örneklerinden olan Ormana Mahallesi'ne verilen "en iyi turizm köyü" unvanı tabelası, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından düzenlenen törenle yerine konuldu.

Törene İbradı Kaymakamı Berk Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin daha sonra yöresel bez dokuma kursiyerleri ile Yaşayan İnsan Hazinesi Sanatçı Gülay Diri'yi ziyaret etti.