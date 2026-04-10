Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Kastamonu'da 20 köye su tankeri verildi

Kastamonu'da, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 20 köye su tankeri dağıtımı yapıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla 20 orman köyüne çok amaçlı çekilebilir su tankeri verildi.

Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, buradaki konuşmasında, ormanların sadece ağaç topluluğundan ibaret olmadığını, temiz havanın, suyun, toprağın, biyolojik çeşitliliğin ve sağlıklı yaşamın kaynağı olduğunu söyledi.

Orman yangınlarının en büyük çevresel tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Yaslıkaya, "Bu mücadelede su tankerlerinin rolü hayati önem taşımaktadır. Yangın söndürme çalışmalarında arazözler ve helikopterlerle birlikte özellikle ulaşımı zor bölgelerde ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda çekilebilir su tankerleri bize büyük destek sağlamaktadır. Bunun yanında orman köylülerimizin katkısı da bu mücadelede kritik öneme sahiptir. Köylülerimiz, kendi imkanlarıyla sağladıkları su takviyeleri ve yerel bilgileri ile yangın söndürme çalışmalarına doğrudan destek vermektedir." dedi.

Köylülerin desteği ormanları koruma mücadelesine güç veriyor

Köylülerle yapılacak dayanışmanın ormanları koruma mücadelesini çok daha güçlü yaptığını anlatan Yaslıkaya, "Ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2025 yılına kadar muhtelif zamanlarda 284 su tankeri köylerimizle buluşturulmuştur. Dağıtılan su tankerleri ile 454 orman yangınına, 402 ev ve kırsal yangınlarına müdahale edilmiştir. Bugün 20 su tankeri daha teslim edilecektir. Böylece 304 köyümüzde su tankerlerimiz bulunmuş olacaktır." diye konuştu.

ORKÖY kredileri ile de orman köylerine önemli destek sağlandığını kaydeden Yaslıkaya, "ORKÖY kredileri ile isteyen köylerimize traktöre takılı su püskürtme tankeri verilecektir. Bu projelerden faydalanacaklar için orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitim almış veya orman yangınıyla mücadele gönüllüsü olma şartı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Gelinören Köyü Muhtarı Erdal Külcü ise verilen destek için teşekkür etti.

İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından köy muhtarlarına tankerler teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
