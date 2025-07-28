Orman Yangınları Soruşturmasında 21 Tutuklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan itibaren çıkan orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Yangınlara müdahale sürüyor.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan itibaren yurt genelinde çıkan yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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