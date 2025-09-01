Orman Yangınları İçin Farkındalık Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Derneği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla atıkların rolü üzerine bir toplantı düzenledi. Yangınların öncelikle insan eliyle başladığına dikkat çekilirken, tedbirler değerlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'yle ortaklaşa yürüttüğü "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" projesinin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, artan orman yangınlarının yalnızca doğal nedenlerden değil, insan eliyle oluşan ve ihmalle başlayan süreçler sonucu meydana geldiği belirtildi.

Doğaya kontrolsüzce bırakılan atıkların yangınlarda kritik rol oynadığı vurgulanan toplantıda, yangın çıkmadan önce alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, belediye, sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediyelerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
