Orman Yangınları İçin Farkındalık Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'yle ortaklaşa yürüttüğü "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" projesinin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, artan orman yangınlarının yalnızca doğal nedenlerden değil, insan eliyle oluşan ve ihmalle başlayan süreçler sonucu meydana geldiği belirtildi.

Doğaya kontrolsüzce bırakılan atıkların yangınlarda kritik rol oynadığı vurgulanan toplantıda, yangın çıkmadan önce alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, belediye, sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediyelerin temsilcileri katıldı.