Orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçileri için tören düzenlendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) için Denizli'de tören düzenlendi.

Şehit Şahin ve Ütni'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Pamukkale ilçesindeki Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Burada saygı duruşundan bulunuldu, şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.

Şehitlerin naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında cenaze nakil aracına kadar taşındı.

Cenazeler toprağa verilmek üzere Beyağaç ilçesine götürüldü.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.