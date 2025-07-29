Orman Yangınında Müdahale Eren Ekipler Alevlerin Arasında Kaldı

Orman Yangınında Müdahale Eren Ekipler Alevlerin Arasında Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınına müdahale eden ekipler, alevlerin ortasında kalarak yardım istedi. Yangınla mücadele 4. gününde sürerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN, ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınına müdahale 4'üncü gününde de sürerken, söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerin arasında kalan bir görevli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tahliye edilen Çamoğlu Mahallesi yolunda alevlerin ortasında kalan ekiplerin, "Yangının arasında kaldık, Çamoğlu'nda. Yangının arasında kaldık" diyerek yardım istediği anlar görüntülere yansıdı.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/HARMANCIK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki

İbrahim Tatlıses'ten kızının karıştığı skandala ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı

Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.