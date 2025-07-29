Orman Yangınında Müdahale Eren Ekipler Alevlerin Arasında Kaldı
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınına müdahale eden ekipler, alevlerin ortasında kalarak yardım istedi. Yangınla mücadele 4. gününde sürerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YANGINA MÜDAHALE EDERKEN, ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınına müdahale 4'üncü gününde de sürerken, söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerin arasında kalan bir görevli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tahliye edilen Çamoğlu Mahallesi yolunda alevlerin ortasında kalan ekiplerin, "Yangının arasında kaldık, Çamoğlu'nda. Yangının arasında kaldık" diyerek yardım istediği anlar görüntülere yansıdı.
Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/HARMANCIK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel