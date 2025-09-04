Orman Yangınında Evleri Yanan Aile Oğlakları Taşıdı

ÖZGÜR ALANTOR/BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan Akçal ailesi, 1 hafta önce doğan oğlakları ölmesin diye 9 kilometre kucakta taşıdı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın nedeniyle Akçal ailesinin evi, ahırı ve samanlığı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Evleri yanan Bayram ve oğlu Ozan Akçal, zarar görmesinler diye yaklaşık 100 küçükbaş hayvanı sürerek kurtarırken, bir hafta önce dünyaya gelen iki oğlağı da 9 kilometre boyunca kucağında taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı.

"Her şeyimiz yandı"

Bayram Akçal, AA muhabirine, yangının bir anda köye ulaşmasının ardından köyün boşaltılması kararı alındığını söyledi.

Olayda 15 yıllık ev, ahır ve samanlığının tamamen yandığını anlatan Akçal, "Hayvancılıkla uğraşarak geçimimizi kazanıyoruz. Eşim ve oğlumla birlikte yaşıyorduk. Eflani tarafından gelen yangın nedeniyle ortalık bir anda karardı. 'Köyü boşaltın' dediler. Hiçbir şey almadan evden çıktık. Her şeyimiz yandı." dedi.

Koyun ve keçilere bir şey olmasın diye hayvanları önlerine katarak yangından uzaklaştırdıklarını ifade eden Akçal, "Yüze yakın küçükbaş hayvanım var. Hemen koyunları yürüttüm. Önümüzde süre süre yürüyerek aşağıya indirdik. Bir haftalık yavru oğlaklar vardı. Oğlumla birlikte onları kucağımıza aldık İhsanlı köyüne bağlı Karagözlü Mahallesi'ne kadar yürüyerek indik. Oradan kamyona bindirdik, buraya getirdik." diye konuştu.

"Tekrar evime kavuşup yurdum olan köyüme dönmek istiyorum"

Hayvanları ile Tokatlı köyüne yerleştiklerini belirten Akçal, "Tokatlı köyü muhtarı Hasan Demir kullanmadığı bir evi bize açtı. Ailecek buraya yerleştik. Evimiz, ahırımız, samanlığımız ve eşyalarımız yandı. Ben 59 yaşındayım bugüne kadar orada yaşadım, büyüdüm. Tekrar evime kavuşup yurdum olan köyüme dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ozan Akçal (24) yangının yaklaşması üzerine hiçbir şey almadan köyü boşaltmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Yangın köye girmeden koyun ve keçileri uzaklaştırdıklarını dile getiren Akçal, şöyle devam etti:

"Koyunları hızlıca kovalayarak yürümeye başladık. Hayvanlar yanmasın diye oğlaklar kucağımızda 9 kilometre yürüdük. Yangından daha hızlı hareket ettik. Evimiz yandı, biz de bu canlar yanmasın diye 9 kilometre yürüdük. Hem bu oğlakları taşıdık, hem de koyunları güde güde, kovalaya kovalaya geldik."

Yardım beklediklerini ifade eden Akçal, "Benim devletimizden, milletimizden şöyle bir isteğim vardır; en kısa zamanda yurdumuza dönmek istiyoruz." dedi.