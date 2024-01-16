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Orman İşçisi Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman işçisi Adnan Toraman, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Adnan Toraman (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında İclaliye Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Adnan Toraman, motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin kurtardığı Toraman, traktörle mahalleye getirilirken, ihbarla olay yerine ambulans sevk edildi. Ekipler, Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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