Orman İşçisi Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti

Olay, saat 11.30 sıralarında İclaliye Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Adnan Toraman, motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin kurtardığı Toraman, traktörle mahalleye getirilirken, ihbarla olay yerine ambulans sevk edildi. Ekipler, Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel