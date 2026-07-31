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Orman işçilerinin ateşle zamana karşı yarışı kameraya yansıdı

Orman işçilerinin ateşle zamana karşı yarışı kameraya yansıdı
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- Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Fethiye'deki yangına müdahale eden bir arazöz işçisinin baretindeki aksiyon kamerası görüntülerini paylaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan orman işçilerinin alevlerle mücadelesi baret kamerasıyla kaydedildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Üzümlü Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale eden arazöz ekibinde hortum ucunda görev yapan yangın söndürme işçisinin baretine takılı aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, gecenin karanlığını aydınlatan alevler arasında görev yapan ekiplerin zorlu mücadelesi ve yangına yakın mesafeden müdahale anları yer aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fethiye'nin yanı sıra Seydikemer ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesindeki yangınlarda da ekiplerin gece boyunca aralıksız görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılan çok sayıda personelin zorlu koşullarda büyük özveriyle görev yaptığı vurgulandı.

Kaynak: AA
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