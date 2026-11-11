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Orkun Ölmez'in eserleri Brüksel'de müzenin ilk Türk fotoğrafçı sergisinde yer aldı

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Orkun Ölmez'in eserleri Brüksel'de müzenin ilk Türk fotoğrafçı sergisinde yer aldı
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Türk fotoğraf sanatçısı Orkun Ölmez'in eserleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri'nde sergilendi. Global Tourism Forum kapsamında açılan sergi, müzenin tarihinde bir Türk fotoğraf sanatçısının eserlerine yer verilen ilk etkinlik oldu.

Türk fotoğraf sanatçısı Orkun Ölmez'in eserleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri'nde (Royal Museums of Fine Arts of Belgium) sergilendi.

Global Tourism Forum kapsamında açılan sergi, müzenin tarihinde bir Türk fotoğraf sanatçısının eserlerine yer verilen ilk etkinlik oldu.

Fotoğraf çalışmalarında insan, doğa ve yaşamın farklı kesitlerini ele alan Ölmez, eserlerinde duyguları ve insan hikayelerini görsel anlatımla aktarıyor.

Fotoğrafı yalnızca görüntü kaydetme aracı olarak değil, farklı kültürler arasında bağ kuran evrensel bir ifade biçimi olarak değerlendiren sanatçı, kendine özgü bakış açısını uluslararası sanatseverlerle buluşturdu.

Kaynak: AA
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