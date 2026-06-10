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Bursa merkezli 4 ilde narkotik operasyonu; 23 şüpheli adliyede

Bursa merkezli 4 ilde narkotik operasyonu; 23 şüpheli adliyede
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Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çevre illerden uyuşturucu madde getirip satan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla dün saat 04.30 sıralarında Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter ve dron destekli operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen ikametler didik didik arandı. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 52 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 23'ü, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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