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Orhangazi'de kayıp kişi traktörün altında ölü bulundu

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, devrilen traktörünün altında ölü bulundu. Muharrem Akyol'un cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, devrilen traktörünün altında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden Muharrem Akyol (45), 2 gün önce dağda beslediği hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı.

Akyol'un aradan 2 gün geçmesine rağmen eve geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

Jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede yapılan arama çalışmalarında Akyol'un traktörünün Yalova'nın Elmalık köyü yakınlarında devrildiği, cesedin ise traktörün altında olduğu belirlendi.

Akyol'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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