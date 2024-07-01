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Orhangazi'de İnşaatta İşçi Düştü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaatta kurulu iskeleden düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı. İznik Gölü sahilinde arıtma tesisi inşaatında iskelede çalışan Yunus M. (38), dengesini yitirerek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçinin mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaatta kurulu iskeleden düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

İznik Gölü sahilinde arıtma tesisi inşaatında iskelede çalışan Yunus M. (38), dengesini yitirerek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan işçinin mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İznik Gölü Orhangazi Bursa Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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