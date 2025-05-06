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Orhangazi'de Bulunan 1909 Yapımı Top Mermisi İmha Edildi

Orhangazi'de Bulunan 1909 Yapımı Top Mermisi İmha Edildi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde göle giren bir kişi tarafından bulunan 1909 yılından kalma Alman yapımı top mermisi, jandarma bomba imha ekipleri tarafından güvenli bir şekilde imha edildi.

İMHA EDİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde göle giren kişinin bulduğu 1909 Alman yapımı top mermisi, jandarma bomba imha ekipleri tarafından özel kutuya konularak ilçe dışındaki maden ocağına götürüldü ve fünye ile imha edildi.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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