Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın Hastaneye Kaldırıldı
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, kardeşinin evinde tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtildi.
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Gölyaka Mahallesi'ndeki kardeşinin evine misafirliğe giden Aydın, burada tansiyonunun aniden düşmesi nedeniyle fenalaştı ve yere düşerek başından yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan Aydın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel