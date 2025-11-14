Haberler

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, kardeşinin evinde tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olduğu belirtildi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Gölyaka Mahallesi'ndeki kardeşinin evine misafirliğe giden Aydın, burada tansiyonunun aniden düşmesi nedeniyle fenalaştı ve yere düşerek başından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Aydın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Korkunç kaza! 6 ve 8 yaşındaki kardeşler yan yan can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Savaş davulları çalıyor! Venezuela'ya saldırı planı Trump'a sunuldu

Savaş davulları çalıyor! Saldırı planı Trump'a sunuldu
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.